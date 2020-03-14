Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.

как он распространяется по планете

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Нет, на планирует", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть в планах Путина такого рода поездки.

Ранее в субботу правительство России рекомендовало гражданам страны воздержаться от путешествия за границу.

По словам главы координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабинет министров уже обратился ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях, а затем распространили рекомендацию на всех россиян.