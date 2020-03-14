{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Ранее в субботу правительство России рекомендовало гражданам страны воздержаться от путешествия за границу
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Нет, на планирует", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть в планах Путина такого рода поездки.

Ранее в субботу правительство России рекомендовало гражданам страны воздержаться от путешествия за границу.

По словам главы координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабинет министров уже обратился ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях, а затем распространили рекомендацию на всех россиян.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В РФ создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, "ситуация развивается непросто в мире, по неблагоприятному сценарию"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС