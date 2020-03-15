Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.

Как отметили в Минобороны РФ, эти переговоры прошли в конструктивном ключе, их результаты позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 5 марта Москве. В воскресенье состоится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4, которая соединяет две крупные провинции Хасеке и Алеппо на севере Сирии.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 10 марта заявил, что турецкие военные будут патрулировать территории к северу от автомагистрали М-4, а россияне - к югу от нее.

В субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев проинформировал, что начал работу совместный российско-турецкий координационный центр для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования. По словам Журавлева, в рамках подготовки к совместному патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута в районе города Саракиб.

Ситуация вокруг провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

На фоне такой сложной обстановки Путин и Эрдоган на переговорах в Москве 5 марта согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.