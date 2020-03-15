Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта по поправкам к Конституции было личной инициативой главы государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Сразу позвонил [Путину]. Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он [Путин] принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", - сказал он.

По словам Володина, после внесения на рассмотрение поправки депутата Валентины Терешковой было принято решение провести консультации с руководителями фракций Госдумы, а также проинформировать президента о внесенных поправках.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий президент страны сможет баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу. Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков глава государства назвал нецелесообразной.