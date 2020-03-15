{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

По словам спикера Госдумы, президент "все расставил на свои места" по ключевым вопросам
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта по поправкам к Конституции было личной инициативой главы государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

На эту тему
Какие изменения предлагается внести в Конституцию России

"Сразу позвонил [Путину]. Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он [Путин] принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", - сказал он.

По словам Володина, после внесения на рассмотрение поправки депутата Валентины Терешковой было принято решение провести консультации с руководителями фракций Госдумы, а также проинформировать президента о внесенных поправках.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий президент страны сможет баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу. Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков глава государства назвал нецелесообразной.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Ранее сообщалось, что турецкие военные будут патрулировать территории к северу от автомагистрали М-4, а россияне - к югу от нее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС