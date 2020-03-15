Албания с 15 марта закрывает сухопутную границу для иностранцев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сухопутная граница в Албании с 15 марта будет закрыта для иностранцев в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение распространил в воскресенье Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В Албании с 15 марта сухопутная граница для иностранцев закрыта. Ограничения не касаются грузовых перевозок", - говорится в сообщении, размещенном на странице департамента в Twitter.

Ранее власти Албании приняли решение о закрытии границы с Грецией и приостановке авиасообщения с этой страной с 14 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. 9 марта власти страны приостановили морское и воздушное сообщение с Италией, прежде всего с северной частью страны. Позже было принято решение об ограничении передвижения частного и общественного транспорта в наиболее крупных городах республики.

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Албании были выявлены 9 марта. В настоящее время известно как минимум о 33 заразившихся. 11 марта в этой стране был отмечен первый смертельный случай.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.