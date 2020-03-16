{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Госсовета Удмуртии Прасолов подал в отставку

Он занимал этот пост с сентября 2017 года

ИЖЕВСК, 16 марта. Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, занимающий этот пост с 2017 года, написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Бречалов.

"От председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Он попросил Прасолова проработать до 24 марта и провести в этот день юбилейную сессию Госсовета Удмуртии. "Хочу поблагодарить за работу все это время. Конструктивно, несмотря на все сложности, мы с Государственным советом решали поставленные задачи. Депутатов Госсовета также хочу поблагодарить, убежден, что мы с Алексеем Михайловичем продолжим работу и на платформе в формате партии "Единая Россия" и по многим другим направлениям", - сказал Бречалов.

Прасолов сообщил журналистам, что его решение об отставке связано с желанием отдохнуть. "Депутатом я пока остаюсь, у меня целых 40 тыс. избирателей <…> Я забыл, когда в последний раз отдыхал, у меня осталось шесть неиспользованных отпусков перед уходом в Госсовет с прежнего места работы <…> Я надеюсь, что коллеги-депутаты не откажут мне", - сказал он.

70-летний Прасолов является членом депутатской фракции "Единая Россия". Полномочия спикера Госсовета республики начал исполнять 10 сентября 2017 года.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
Реклама на ТАСС
Команда мэрии Сочи полностью сформирована после прихода нового главы города
По словам мэра Алексея Копайгородского, "эти люди работали на сложных направлениях на территории всего Краснодарского края, они знают проблемы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС