Глава Госсовета Удмуртии Прасолов подал в отставку

ИЖЕВСК, 16 марта. Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, занимающий этот пост с 2017 года, написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Бречалов.

"От председателя Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Он попросил Прасолова проработать до 24 марта и провести в этот день юбилейную сессию Госсовета Удмуртии. "Хочу поблагодарить за работу все это время. Конструктивно, несмотря на все сложности, мы с Государственным советом решали поставленные задачи. Депутатов Госсовета также хочу поблагодарить, убежден, что мы с Алексеем Михайловичем продолжим работу и на платформе в формате партии "Единая Россия" и по многим другим направлениям", - сказал Бречалов.

Прасолов сообщил журналистам, что его решение об отставке связано с желанием отдохнуть. "Депутатом я пока остаюсь, у меня целых 40 тыс. избирателей <…> Я забыл, когда в последний раз отдыхал, у меня осталось шесть неиспользованных отпусков перед уходом в Госсовет с прежнего места работы <…> Я надеюсь, что коллеги-депутаты не откажут мне", - сказал он.

70-летний Прасолов является членом депутатской фракции "Единая Россия". Полномочия спикера Госсовета республики начал исполнять 10 сентября 2017 года.