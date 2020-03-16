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Распространение коронавируса нового типа

Членам Совфеда разослали справку о возможности удаленной работы из-за коронавируса

Так, с целью обеспечения удаленного участия в мероприятиях, проводимых в Совете Федерации, будет применяться система видеоконференцсвязи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на фоне ситуации с угрозой распространения коронавируса подготовил и разослал сенаторам справку о возможности удаленной работы, сообщил в понедельник ТАСС глава комитета Вячеслав Тимченко.

В субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту подготовить предложения и рекомендации по удаленной работе для сенаторов, которые находятся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Мы разослали по комитетам палаты информацию, как нужно работать в удаленном доступе", - сказал Тимченко.

Согласно подготовленной для сенаторов справке (есть в распоряжении ТАСС), для обеспечения удаленного получения членами СФ документов в электронном виде используется автоматизированная информационная система "Мобильное рабочее место члена СФ". По словам Тимченко, система есть на рабочих планшетах сенаторов, они могут знакомиться со всеми документами при подготовке к заседаниям.

Кроме того, с целью обеспечения удаленного участия в мероприятиях, проводимых в Совете Федерации, применяется система видеоконференцсвязи. Также все мероприятия возможно транслировать через официальный сайт СФ, говорится в справке.

Ранее источник в СФ сообщил ТАСС, что первый зампред оборонного комитета СФ Владимир Кожин решил для профилактики распространения коронавируса взять больничный после поездки на заседание комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париж. При этом руководство Совета Федерации уведомило членов палаты, что у него нет симптомов коронавируса, он находится дома на карантине.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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