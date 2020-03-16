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Песков заявил, что перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не рассматривается

Пресс-секретарь президента России отметил, что для этого нет никаких объективных показаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе, пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что дата голосования должна быть формализована указом президента и что ранее Путин выражал согласие с вариантом проведения этого мероприятия 22 апреля. "Дождемся этого указа, пока подобных дискуссий (о переносе голосования - прим. ТАСС) не ведется", - заметил Песков.

На вопрос, в какие сроки выйдет соответствующий указ, пресс-секретарь главы государства ответил, что это должно произойти "в течение нескольких дней". "Можно ожидать, что на этой неделе, хотя здесь каких-то четких рамок нет", - сказал Песков.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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