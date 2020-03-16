В Кремле заявили, что уважают разные точки зрения на поправки в Конституцию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кремль с уважением относится к различным взглядам на предлагаемые поправки к Конституции, но их принятие будет зависеть от результатов общероссийского голосования.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле видели обращение ученых, писателей и журналистов, касающееся изменений в Конституцию. "Безусловно, мы видели это письмо. Есть разные письма, есть и другие письма, огромное количество поддержки [поправок к Конституции] поступает в администрацию президента", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "Есть разные точки зрения. Вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает [изменения в Конституцию]. Этот вопрос пропорции мы узнаем в результате голосования".

Песков заверил, что в Кремле "принимают во внимание и знакомятся со всеми точками зрения". "Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения", - отметил он. Говоря об уровне компетенции тех, кто высказывает различные точки зрения на предлагаемые поправки к Конституции, представитель Кремля призвал не забывать, что "в составе рабочей группы [по подготовке предложений по поправкам в Конституцию] были ученые, правоведы, юристы - весьма именитые, экспертиза весьма именитыми людьми проводилась".

Комментируя предложение депутата Валентины Терешковой о количестве президентских сроков, пресс-секретарь главы государства напомнил, что "была высказана инициатива, за эту инициативу проголосовали народные избранники, депутаты, среди которых также есть весьма именитые и известные, талантливые юристы, правоведы". "Кроме того, мы ожидаем заключения Конституционного суда, в компетенции которого трудно, а точнее - невозможно усомниться", - указал Песков. По его мнению, тот факт, что данная поправка не обсуждалась рабочей группой, "не умаляет ее значение".