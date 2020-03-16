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Распространение коронавируса нового типа

Суперфинал конкурса "Лидеры России" переносится из-за ситуации с коронавирусом

16 марта при усиленных мерах санитарного контроля начались полуфиналы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Запланированный на конец марта суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" отложен до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Суперфинал конкурса "Лидеры России 2020", запланированный на 27-31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Решение о переносе принято в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарская края от 13.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Особенностью нынешнего сезона стало проведение, помимо основного конкурса, конкурсов по трем спецнаправлениям: "Здравоохранение", "Наука", а также "Финансы и технологии". К настоящему моменту состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, а также прошел полуфинал и финал по треку "Здравоохранение". 16 марта при усиленных мерах санитарного контроля начались полуфиналы по оставшимся двум специализациям. Победители в этих двух специализациях, как ожидается, будут названы 20 марта.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. За время проведения проекта назначения на высокие должности получили более 150 конкурсантов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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