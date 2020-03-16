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Путин выступит 17 марта на коллегии Генпрокуратуры и проведет совещание с правительством

Заседание будет посвящено итогам работы органов прокуратуры за 2019 год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит во вторник, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Заседание будет посвящено итогам работы органов прокуратуры за 2019 год, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В этот же день президент России проведет очередное совещание с членами правительства.

"Основной темой встречи станет развитие рынка жилья. С докладом по этому поводу выступят заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина", - подчеркивает пресс-служба.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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