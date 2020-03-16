Путин и Ниинистё договорились сотрудничать в вопросе режима пропуска через границу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств".

Канцелярия финского президента подчеркивает, что "президенты высказали общее мнение, чтобы борьба с вирусом требует широкого международного сотрудничества". "Ниинистё также подчеркнул значимость продолжения обмена информацией", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе финской стороны.