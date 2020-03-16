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КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

Заключение окончательно и не подлежит обжалованию
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его. Об этом говорится в заключении суда.

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"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации", - говорится в документе.

"Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - отмечается в заключении.

В документе также сообщается, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию. "Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами", - говорится в тексте заключения.

КС также отмечает, что заключение незамедлительно направлено президенту России.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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