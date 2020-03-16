КС: нормы поправки в Конституцию о русском языке носят неполитический характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Нормы о русском языке как языке государствообразующего народа и о защите культурной самобытности народов России, которые предлагается включить в Конституцию законом о поправке, носят неполитический характер. Об этом говорится в понедельник в заключении Конституционного суда (КС) РФ, который проверил закон о поправке к Конституции по запросу президента России Владимира Путина.

"Включение данных положений в текст Конституции Российской Федерации не может рассматриваться как несовместимое с положениями глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации, в частности ее статей 1, 13, 14, 28 и 29, поскольку, будучи призванными отразить содержательную направленность и конституционно-правовые условия деятельности органов государственной власти Российской Федерации и в значительной степени - субъектов Российской Федерации, предлагаемые нормы носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в них", - говорится в документе.