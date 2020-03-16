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В КС заявили, что включение в Конституцию Бога не является отказом от светского характера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Включение в текст Конституции РФ указания на веру в Бога не сопряжено с конфессиональной принадлежностью и не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательными. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте заключении Конституционного суда (КС) по запросу президента России Владимира Путина о проверке закона о поправке.

"Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 67 , часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех, или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции РФ граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности", - говорится в тексте.

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