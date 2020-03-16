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Предложения по изменениям в Конституции

Медведев: "Единая Россия" должна включиться в информирование о поправках в Конституцию

Партия должна "информировать людей, разъяснять им смысл поправок, поскольку суждений всегда много и в СМИ, и в интернете", отметил председатель "Единой России"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев потребовал от единороссов активно включиться в информирование граждан о поправках в Конституцию.

"Совсем скоро состоится всероссийское голосование, - отметил он на заседании бюро высшего совета "Единой России". - <...> Мы - крупнейшая партия, мы должны информировать людей, разъяснять им смысл поправок в Конституцию, поскольку суждений всегда много и в СМИ, и в интернете".

Медведев указал на то, что важно привлечь как можно больше однопартийцев к этой работе. "Имею ввиду и депутатов, и активистов, и сторонников, и членов "Молодой гвардии", - сказал он, отметив, что в информационную работу нужно включиться в самое короткое время. председатель партии подчеркнул, что учитывая специфику ситуации, складывающейся с распространением коронавируса, необходимо использовать дистанционные и удаленные методы работы, а также цифровые ресурсы.

Председатель "Единой России" высказал мнение, что принятие поправок в Конституцию федеральным парламентом и региональными парламентами является общим успехом и подтверждением того, что президент, законодательная власть и общество слышат друг друга. Он выразил надежду на то, что поправки будут приняты в самое ближайшее время и позволят укрепить суверенитет страны, традиции, ценности и расширят социальные гарантии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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