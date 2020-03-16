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Распространение коронавируса нового типа
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Госдума отменила правительственный час с участием Лаврова

Решение было принято на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы отменил правительственный час с главой МИД Сергеем Лавровым, ранее запланированный на 18 марта. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Проведение правительственного часа в Госдуме с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, запланированное на 18 марта, отменяется. Такое решение было принято Советом Думы на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса", - сказал парламентарий. 

Согласно утвержденному плану правительственных часов, министр должен был выступить с докладом о внешней политике РФ на современном этапе. Думские фракции подготовили и направили более 50 вопросов Лаврову, уточнил депутат.

В понедельник Совет Госдумы также решил изменить регламент работы нижней палаты, уменьшив число пленарных недель с трех до двух в месяц, до конца весенней сессии в целях профилактики распространения коронавируса.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРаспространение коронавируса нового типа
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