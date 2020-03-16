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Предложения по изменениям в Конституции

Матвиенко: поправки в Конституцию о господдержке науки гарантируют ее развитие

Эта конституционная новелла должна придать новый импульс работе российских ученых, считает спикер Совфеда

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ, касающиеся закрепления необходимости сохранения научного потенциала страны и обязывающие правительство оказывать поддержку ее научно-технологического развития, станут для ученых "мощным рычагом спроса с властей", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свое мнение она высказала в понедельник на расширенном заседании ученого совета и дирекции НИЦ "Курчатовский институт", посвященном шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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"Согласно предложенным поправкам в Конституцию РФ, за правительством в России закрепляется обязанность обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития и сохранения научного потенциала Российской Федерации. Казалось бы, ничего новаторского, но тот факт, что эта формулировка будет записана в Конституции РФ, - пусть попробует кто-нибудь ее не исполнять. У наших ученых будет мощный рычаг спроса с властей всех уровней за поддержку государством науки. Я считаю, что эта конституционная новелла должна придать новый импульс работе российских ученых на годы вперед", - сказала она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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