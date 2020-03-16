В СФ удовлетворены решением КС, признавшим соответствующим Конституции закон о поправке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации удовлетворены решением Конституционного суда (КС) РФ, признавшим соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции РФ, и это соответствует позиции верхней палаты парламента по этому вопросу. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы удовлетворены решением суда", - сказал Клишас.

Он напомнил, что ранее Совфед направлял в КС свою позицию по данному запросу. "Полагаем, что не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", а также порядок вступления в силу статьи 1 указанного закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации соответствуют Конституции", - говорится в тексте документа , направленного в КС (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее в понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправках к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его.