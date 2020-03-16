"Россия не полыхает от коронавируса". Москва ответила на высказывания Минска

"В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России", - говорится в заявлении пресс-службы.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии с распространением эпидемии коронавируса гораздо серьезнее, чем в России. На это указывается в заявлении пресс-службы правительства России, распространенном в понедельник вечером.

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Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности, отмечает правительство России.

В кабмине добавили, что Россия вынуждена была ввести ограничения на пересечение границы с Белоруссией из-за непринятия Минском достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран.

"Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств", - говорится в сообщении.

Заявления Лукашенко

Выступая в ходе кадровых назначений в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией.

"Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

В то же время он констатировал, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, "Россия вся полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил Лукашенко.