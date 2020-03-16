Визит главы МИД Буркина-Фасо в Сочи перенесли

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Буркина-Фасо Альфой Барри, запланированные в Сочи на 20 марта, перенесены. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сообщаем о переносе [переговоров] с главой МИД Буркина-Фасо Альфой Барри", - сказала она.

Рабочий визит Барри в РФ был запланирован на 19-21 марта.

Как ранее информировала Захарова на брифинге, основными темами переговоров руководителей дипведомств должны были стать перспективы расширения сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Стороны собирались обсудить актуальную международную и африканскую проблематику с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе.