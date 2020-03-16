Бог, президентство, брак и пенсии. КС высказался по поправкам к Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Закон о поправке в Конституцию РФ, которые Конституционный суд (КС) рассматривал на соответствие основному закону страны по запросу президента России, признан соответствующим Конституции, говорится в заключении инстанции. Кроме того, КС в документе также высказал свое мнение по наиболее значимым поправкам, которые вызвали наибольшую дискуссию в обществе на этапе их обсуждения.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции РФ", - говорится в документе.

"Не вступившие в силу положения закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ", - отмечается в заключении.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" был размещен в субботу на портале правовой информации после того, как его подписал глава государства. После этого КС принял запрос президента России на проверку закона на соответствие положениям глав Конституции 1, 2 и 9.

После решения КС, как ожидается, глава государства издаст указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок. Голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции РФ.

Позиция КС по голосованию

В своем заключении Конституционный суд указывает, что общероссийское голосование соответствует демократическим стандартам. "Такое регулирование соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления и не может рассматриваться как противоречащее положениям глав 1 и 2 Конституции РФ, как и в целом статья 2 закона о поправке, которая направлена на обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе на решение организационных вопросов и на обеспечение удобства граждан при волеизъявлении", - говорится в документе.

Судьи КС отметили, что голосование усилит конституционную законность вносимых поправок.

О языке и территориях

В заключении КС указывается, что нормы о русском языке как языке государствообразующего народа и о защите культурной самобытности народов России, которые предлагается закрепить в основном законе, носят неполитический характер. "Предлагаемые нормы носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 РФ ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в них", - отмечается в заключении.

Кроме того, КС также указал, что статус России как правопреемницы СССР составляет неотъемлемую характеристику ее суверенитета. Кроме того, в документе отмечается, что положение о создании в России федеральных территорий не предполагает наделением их статуса субъектов РФ.

О семье и Боге

Касаемо поправки о внесении в Конституцию РФ упоминания о Боге, суд в заключении отметил, что такая норма в основном законе не вводит обязательность религиозных убеждений, а подчеркивает необходимость их учета в государственной политике.

Понимание брака как союза мужчины и женщины не противоречит Конвенции о защите прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах.

МРОТ и пенсии

Закрепление в Конституции РФ норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий носит, как считают в КС, характер противодействия инфляции, на это уже неоднократно указывал КС РФ в своих постановлениях. "Таким образом, данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод", - говорится в заключении.

Суд также указывает, что такие нормы в конституции способствуют реализации задач социального государства.

Гарантия верховенства Конституции

Рассмотрение законов КС на соответствие основному закону страны перед их вступлением в силу гарантирует верховенство Конституции РФ, считают в суде. В настоящее время КС рассматривает споры по законам и нормативным актам, которые уже вступили в законную силу, то есть уже подписаны президентом РФ или утверждены другими органами власти. Нередко КС признает отдельные пункты законов противоречащими Конституции РФ.

Кроме того, поправки также предлагают наделить КС правом решать вопрос о возможности исполнения в России решений межгосударственных органов и судов. Тут суд указывает, что это является механизмом поиска приемлемого варианта исполнения такого решения с гарантией высшей юридической силы Конституции РФ. Кроме того, данная норма призвана защитить суверенитет РФ.

Сроки президентства

КС в документе также разъясняет вопрос о том, что действующий глава государства в случае вступления поправок в законную силу, сможет заново баллотироваться на президентский срок после 2024 года. Ранее еще во время обсуждения законопроекта в Госдуме такую норму в поправки предложила внести депутат от "Единой России" Валентина Терешкова.

Суд указывает, что это не противоречит основному закону страны и отмечает, что поскольку изменения в Конституции РФ должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа, что "придает решению дополнительную конституционную легитимность".

В документе отмечается, что данная норма не противоречит постановлению КС от 1998 года - тогда суд вынес решение о том, что действующему на тот момент президенту России Борису Ельцину нельзя избираться на новый срок после окончания полномочий второго четырехлетнего периода нахождения на посту.

КС поясняет, что сейчас ситуация отличается от 1998 года, так как тогда статья 81 конституции не менялась, а рассматривалась как есть. В настоящее время законом о поправке ее предполагается изменить. При этом, как указывает КС, в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах.