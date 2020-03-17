Депутатом Думы вместо Баталиной станет глава иркутского отделения "Единой России" Сокол

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вакантный депутатский мандат единоросса Ольги Баталиной, перешедшей на работу в правительство РФ, будет передан секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу. Об этом сообщает во вторник официальный телеграм-канал партии.

"Мандат депутата Госдумы Ольги Баталиной, освободившийся после ее перехода на работу в Минтруда, достанется секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу. Такое решение заочно принял Генсовет партии (процедурой это допускается)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий пакет документов уже поступил в ЦИК РФ.

Госдума 3 марта приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда. Баталина являлась депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Думе седьмого созыва (с 2016 года) она была членом этого комитета. Парламентарий также занимает должность заместителя секретаря генсовета "Единой России".

Сергей Сокол с сентября 2018 года возглавлял законодательное собрание Иркутской области, во вторник он подал в отставку в связи с переходом в Госдуму.