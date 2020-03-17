Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

"Ничего подобного. Это не соответствует действительности", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", комментируя этот тезис.

При этом политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы, уверен глава государства.

"Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует, - подчеркнул президент. - И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?"

Как отметил Путин, россияне отнюдь не наивны в политических вопросах. "Так просто, за колбасу, не купишь человека", - добавил он.

В частности, отметил глава государства, "политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год".

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.