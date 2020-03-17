Путин: все политики должны иметь равные возможности для работы, в том числе оппозиционеры

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Все политики, которые находятся на государственных должностях, должны иметь одинаковые возможности для работы, в том числе оппозиционеры, заявил президент России Владимир Путин.

"Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Отвечая на вопрос о предоставлении автомобилей для депутатов, глава государства подчеркнул, что народные избранники получают одинаковые машины вне зависимости от того, в какой партии они состоят. "Они пользуются тем, что дает им государство для отправления их функций, - пояснил он. - Это дает не власть действующая. Это дает государство в рамках действующего закона".

Путин подчеркнул, что эти требования должны соблюдаться вне зависимости от того, нравится ли властям политическая деятельность того или иного депутата.

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