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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин считает, что парламент - место для дискуссий, но не для драк

Как отметил президент, всем нам нужна великая Россия, а не шоу на различных уровнях политической власти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Оппозиция России нужна, но в парламенте не должно быть "бардака и шоу", считает президент РФ Владимир Путин.

"И системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России", - заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность", - уточнил он.

Парламент - "это как раз место для дискуссий", отметил президент, отсылая к знаменитой фразе Бориса Грызлова (занимавшего пост спикера Госдумы в 2003-2011 годах), "но это не место для драки и внутренних разборок, и самопиара".

Он также призвал вспомнить ситуацию 1990-х годов, когда в российском парламенте "бардак был, а не парламент". "Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик", - констатировал глава государства.

"Вам нужны великие потрясения? А мне нужна великая Россия", - процитировал Путин государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина. "Я думаю, что всем нам нужна великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти", - уверен президент.

Не ручная оппозиция

Путин не согласился с мнением, что оппозиция в России "ручная". "У нас четыре парламентских партии. И у них часто очень свой взгляд на вещи", - напомнил президент. В качестве примера он привел КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что в стране насчитывается порядка 50 политических партий. "Вот есть партия "Единая Россия", у которой есть контрольный пакет. Есть другие партии, которые часто не согласны, - всего четыре в парламенте - с точкой зрения правящей партии", - добавил Путин.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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