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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уйдет в отставку

Новый председатель комиссии будет объявлен в ЦИК 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что покидает пост по состоянию здоровья, новый председатель комиссии будет объявлен в ЦИК 18 марта.

"Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии (Горбунову 66 лет - прим. ТАСС). Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании ЦИК] узнаете, кто займет мою должность", - сказал Горбунов во вторник ТАСС, отказавшись комментировать причину своей госпитализации.

Как сообщается во вторник на сайте ЦИК РФ, комиссия на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о новом председателе Мосгоризбиркома. Согласно проекту повестки заседания комиссии, пятым стоит вопрос "о кандидатуре на должность председателя Московской городской избирательной комиссии". Также планируется рассмотреть вопрос о кандидатуре на пост главы ЦИК Республики Татарстан.

В декабре глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что Горбунов болен и находится на лечении. Таким образом она прокомментировала его отсутствие на заслушивании доклада по итогам выборов в Мосгордуму 8 сентября.

Кроме того, Центризбирком планирует в среду передать вакантный депутатский мандат единоросса Ольги Баталиной, перешедшей на работу в правительство РФ, секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу.

В новость были внесены изменения (11:36 время мск)— добавлена информация по тексту.

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