Косачев предложил обсудить совместный доклад с Сенатом Франции по видеосвязи

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев направил своему визави из Сената Франции предложение в связи с ситуацией с распространением коронавируса провести совместное заседание комитетов для обсуждения российско-французского доклада в режиме видеоконференции.

"Предполагалось, что 30-31 марта наши коллеги приедут с визитом в Россию, чтобы провести совместное заседание и окончательно утвердить текст [российско-французского совместного] доклада [о двусторонних отношениях]. Но время вносит свои коррективы в эти планы. Я направил письмо [главе международного комитета Сената Франции Кристиану] Камбону, в котором, подтвердив готовность и по срокам, и по формату работы, предложил провести совместное заседание в режиме видеоконференции с тем, чтобы не подвергать риску распространения коронавируса через границу. Пока ответ не получен, но я исхожу из того, что мы найдем понимание у наших французских коллег. Главное - не сорвать имеющиеся договоренности и не выйти из того высокого темпа работы, который мы задали и который нуждается во всемерной поддержке", - сказал Косачев на круглом столе, посвященном российско-французским отношениям.

Сенатор также отметил, что уже приняты решения об организации в 2021 году перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества. "Мы, безусловно, приветствуем это решение и будем задействовать возможности парламентского диалога, чтобы этот важнейший формат был реализован в полном объеме", - сказал он.

Кроме того, по словам Косачева, парламентарии вынашивают идею провести совместный форум регионов с Францией по аналогии с тем форматом, который уже был отработан с такими странами как Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан и другие. "Думаю, что этот формат может быть востребован в двустороннем сотрудничестве России и Франции", - добавил глава международного комитета СФ.

Визит в Россию

Ранее Косачев сообщил, что председатель Сената Франции Жерар Ларше выразил желание приехать в Россию для участия в презентации совместного российско-французского доклада, однако сроки визита еще предстоит уточнить.

"Уже прозвучало пожелание и готовность председателя Сената Франции господина Жерара Ларше организовать специальный визит в Россию, когда мы завершим работу над докладом с тем, чтобы принять участие в его презентации на российской земле. Понятно, что с учетом известных всем обстоятельств эпидемиологического характера нам еще предстоит определиться с форматом и со сроками такого визита. Но отрадно констатировать, что желание личного участия в работе со стороны и председателя Сената, и председателя Совета Федерации очевидным образом подтверждается", - сказал Косачев на круглом столе, посвященном российско-французским отношениям.

Он напомнил, что первый совместный доклад о состоянии двусторонних отношений был подготовлен еще в 2018 году по инициативе профильных комитетов СФ и Сената, его презентация состоялась в Париже с участием председателя Сената Франции. "Это было вехой в нашей парламентской работе. Такого рода совместных докладов до этого не было ни в практике Сената Франции, ни в практике Совета Федерации", - отметил сенатор.

Косачев напомнил, что в том же году парламентарии подписали меморандум о совместной работе комитетов и в его развитие договорились подготовить второй совместный доклад. "Символично, что мы планируем завершить работу над этим докладом в преддверии важнейшей даты текущего года. Я имею в виду 75-летие окончания Второй мировой войны. А в России эта дата является, безусловно, 75-летием нашей Победы в этой войне. С нашей точки зрения, это хороший повод, чтобы еще раз обратиться к прошлому, чтобы не совершать ошибок в настоящем и застраховать от этих ошибок будущее наших двусторонних отношений", - сказал глава международного комитета СФ.