ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия планирует предложить кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на должность главы столичной избирательной комиссии.

"Юрий Алексеевич Ермолов", - сказал ТАСС Булаев, отвечая на вопрос о том, какую кандидатуру ЦИК планирует предложить на пост главы Мосгоризбиркома на заседании в среду.

Нынешний глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил во вторник ТАСС, что покидает пост по состоянию здоровья. Новый председатель комиссии будет объявлен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 18 марта.