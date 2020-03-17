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Песков: Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по конституции

Ранее СМИ сообщали, что голосование по поправкам в конституцию могут перенести на 12 июня или 13 сентября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не готовит никакое обращение к нации в связи с датой общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Не готовится никакое обращение [Путина] к нации пока", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли голосование, которое может пройти 22 апреля, перенесено на другую дату, Песков предложил "дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента". Представитель Кремля добавил, что четких сроков для издания такого акта нет. В понедельник Песков не исключал, что это может произойти уже на этой неделе.

Ранее издание "Медуза" сообщило о том, что Путин якобы готовит обращение к нации, в котором заявит, что голосование по поправкам в конституцию состоится не 22 апреля, как обсуждалось ранее, а 12 июня или 13 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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