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В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кремль понимает эмоциональный настрой белорусских властей, но считает несправедливой критику со стороны Минска в адрес Москвы из-за мер по закрытию российско-белорусской границы в условиях распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на уровне глав правительств двух стран российская сторона заранее уведомила белорусских союзников о принимаемых мерах. "Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более, в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой", - сказал Песков.

По его словам, телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не запланирован, но они всегда могут оперативно созвониться в течение дня.

"Насколько мне известно, вчера [в понедельник] разговора [Путина и Лукашенко] не было. Будет ли разговор сегодня - я пока не располагаю информацией, пока в планах президента [этого] нет, сегодня достаточно напряженный рабочий день", - сказал представитель Кремля. Он при этом подчеркнул, что "президенты России и Белоруссии созваниваются часто, они это могут делать весьма оперативно в течение дня".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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