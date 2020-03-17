Путин выступит в Генпрокуратуре, проведет совещание с кабмином и несколько встреч

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 марта выступит в Генпрокуратуре, проведет совещание с правительством и несколько рабочих встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, по словам представителя Кремля, президент выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, где даст оценку работе ведомства.

"У президента возможны еще публичные мероприятия, по мере их проведения мы вас проинформируем, [будет] несколько встреч", - добавил Песков, обращаясь к журналистам.

Кроме того, у главы государства, как напомнил пресс-секретарь, запланировано совещание с членами кабинета министров, на котором будет обсуждаться развитие рынка жилищного строительства. С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и президент Татарстана Рустам Минниханов.