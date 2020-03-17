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Путин: Генпрокуратура должна обеспечить права граждан во время голосования по конституции

По словам президента, права россиян "на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил во вторник перед Генпрокуратурой задачу полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам в конституцию. 

"Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. 

"Ваша задача - наладить строгий надзор за законностью всех соответствующих процедур", - обратился Путин к участникам заседания. 

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Как ожидается, общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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