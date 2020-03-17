Путин потребовал от правоохранителей выработать систему борьбы с киберпреступлениями

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов выработать систему борьбы с киберпреступлениями. Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, он отметил, что в последние годы "фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий".

"Прошу Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими профильными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности, и в целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений", - сказал глава государства.