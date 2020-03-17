ЦИК будет проводить заседания с участием СМИ в онлайн-режиме из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ будет проводить свои ближайшие заседания с участием средств массовой информации в дистанционном режиме в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК во вторник.

"Руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято "в целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ".

В пресс-службе отметили, что на сайте ЦИК России будет организована онлайн-трансляция заседаний комиссии, а в самом зале будет установлена трансляционная камера ВГТРК с возможностью раздачи телевизионного сигнала на телеканалы.

Очередное заседание ЦИК состоится 18 марта. Как сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, в ходе него комиссия планирует предложить кандидатуру заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова на должность главы столичной избирательной комиссии вместо Валентина Горбунова, который ушел со своего поста по состоянию здоровья.

Также комиссия планирует рассмотреть вопрос с кандидатуре на пост главы ЦИК Республики Татарстан. Кроме того, Центризбирком планирует в среду передать вакантный депутатский мандат единоросса Ольги Баталиной, перешедшей на работу в правительство РФ, секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу.