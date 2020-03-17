Путин считает естественным обновление кадров вновь назначенными главами ведомств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает естественным обновление кадров после смены руководителя того или иного ведомства, однако призывает внимательно относиться к опытным сотрудникам. Об этом он заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, которую в 2020 году возглавил новый руководитель Игорь Краснов.

"У нас всегда, когда происходит смена руководства, начинается соответствующая, вполне естественная работа по поиску новых людей, это все правильно", - констатировал глава государства. "При этом обращаю внимание руководителей прокуратуры и генерального прокурора, что нужно бережно относиться к тем, кто хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы", - добавил он.

Говоря об обновлении кадров, президент также обратил внимание на необходимость своевременного назначения опытных сотрудников, в том числе системы прокуратуры, на новые должности, а также поиска "новых перспективных молодых людей". По его словам, это нужно делать "в сочетании с бережным отношением к тем людям, которые на протяжении многих лет себя хорошо зарекомендовали и добивались положительных результатов в работе".