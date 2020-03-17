{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Партия роста отменила из-за коронавируса запланированный на 21 марта съезд

Проведение съезда отложено на неопределенный срок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, отметила из-за коронавируса запланированный на 21 марта съезд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, поступившем во вторник в ТАСС.

"17 марта во время очередного заседания члены федерального политического совета Партии роста приняли коллегиальное решение отменить очередной съезд партии, который планировалось провести 21 марта в Москве", - отмечается в заявлении.

В качестве причины называется "эпидемия коронавируса". "Проведение съезда отложено на неопределенный срок до окончания последствий эпидемии", - уточняется в заявлении.

"Из-за эпидемиологической опасности по коронавирусу было принято решение перенести съезд на более поздний срок. Новая дата съезда будет определена в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - пояснил зампредседателя Партии роста Сергей Демин, слова которого приводит пресс-служба.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В МИД РФ создан координационный штаб для содействия россиянам в возвращении на родину
Ведомство настоятельно рекомендует россиянам вернуться домой из-за рубежа в связи с распространением коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС