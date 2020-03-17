Партия роста отменила из-за коронавируса запланированный на 21 марта съезд

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, отметила из-за коронавируса запланированный на 21 марта съезд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, поступившем во вторник в ТАСС.

"17 марта во время очередного заседания члены федерального политического совета Партии роста приняли коллегиальное решение отменить очередной съезд партии, который планировалось провести 21 марта в Москве", - отмечается в заявлении.

В качестве причины называется "эпидемия коронавируса". "Проведение съезда отложено на неопределенный срок до окончания последствий эпидемии", - уточняется в заявлении.

"Из-за эпидемиологической опасности по коронавирусу было принято решение перенести съезд на более поздний срок. Новая дата съезда будет определена в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - пояснил зампредседателя Партии роста Сергей Демин, слова которого приводит пресс-служба.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.