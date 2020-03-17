{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию

Голосование состоится только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, подчеркнул президент
Описание
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Путин подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На эту тему
Бог, президентство, брак и пенсии. КС высказался по поправкам к Конституции

"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" постановляю: Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"; Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", - говорится в документе.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия", - сказал Путин. По его словам, при всей важности изменений в основной закон страны "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь" граждан. "Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в КонституцииРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Консульство России в Черногории приостановило прием граждан из-за коронавируса
Ранее приостановили работу консульства в Сербии и Боснии и Герцеговине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС