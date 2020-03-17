Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию

"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" постановляю: Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"; Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", - говорится в документе.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия", - сказал Путин. По его словам, при всей важности изменений в основной закон страны "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь" граждан. "Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации", - подчеркнул российский лидер.