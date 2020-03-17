Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил своим указом проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля. Однако приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае крайней необходимости дата может быть изменена, пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья", - сказал Песков. "Это является приоритетом", - добавил пресс-секретарь.

"При этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой", - отметил Песков. "Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо". - сказал пресс-секретарь.