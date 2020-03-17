{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Песков: голосование по конституции пройдет в срок, но с учетом ситуации с коронавирусом

Президент России ранее подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 22 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил своим указом проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля. Однако приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае крайней необходимости дата может быть изменена, пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Бог, президентство, брак и пенсии. КС высказался по поправкам к Конституции

"Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья", - сказал Песков. "Это является приоритетом", - добавил пресс-секретарь.

"При этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой", - отметил Песков. "Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо". - сказал пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Консульство России в Черногории приостановило прием граждан из-за коронавируса
Ранее приостановили работу консульства в Сербии и Боснии и Герцеговине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС