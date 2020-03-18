В Госдуме рассчитывают, что до 800 тыс. жителей ДНР и ЛНР станут гражданами РФ в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Около 600-800 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке до конца 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как сообщили 6 марта ТАСС в пресс-центре МВД РФ, около 60 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство с начала этого года. Всего с момента действия президентского указа в прошлом году гражданство РФ получили более 225 тыс. жителей этих республик.

"Если руководство Луганской и Донецкой республик решит вопросы материальной поддержки, я думаю, что до конца года 600-800 тыс. жителей республик станут полноправными гражданами Российской Федерации", - сказал Водолацкий.

Депутат пояснил, что сейчас для многих жителей ДНР и ЛНР именно материальное положение является серьезным препятствием для получения российского гражданства в упрощенном порядке. "Процесс бы ускорился в разы, но на сегодняшний день многие семьи, особенно многодетные, не могут позволить одномоментно всей семьей получить паспорта, потому что для жителей Луганска и Донецка госпошлина на выдачу паспортов является существенной для семейного бюджета. Это единственная причина. В остальном, открыты пункты выдачи в Ростовской области, очередей нет, все в рамках действующего законодательства", - отметил Водолацкий.

При этом собеседник ТАСС отметил, что в открытии новых пунктов выдачи паспортов на данный момент нет необходимости. "В настоящее время открытие дополнительных пунктов выдачи нецелесообразно, потому что существующие работают не в полном объеме. В этом проблем нет", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.