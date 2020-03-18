МИД РФ: попытки изолировать Крым продолжаются, но предпринимать их становится все сложнее

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Оппоненты РФ продолжают предпринимать попытки по изоляции Крыма, но действовать в этом русле им становится все труднее. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с шестой годовщиной воссоединения Крыма с РФ.

"Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее", - отметила Захарова.

"Проводимые на полуострове соцопросы убедительно подтверждают позитивную атмосферу межнациональных и межконфессиональных отношений. На этом фоне любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал", - говорится в заявлении.