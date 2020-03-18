Памфилова допустила перенос голосования по Конституции в случае угрозы здоровью граждан

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено с 22 апреля на другую дату в случае возникновения угрозы для здоровья граждан в связи с распространением нового коронавируса. Это подтвердила в среду на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"Приоритет - здоровье и безопасность наших людей... Не значит, что общероссийское голосование при любых обстоятельствах произойдет именно 22 апреля, если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки", - подчеркнула она.