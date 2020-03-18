Слуцкий назвал голословными заявления США о виновности РФ в гибели военных Турции в Сирии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. США намеренно обвиняют РФ в причастности к гибели турецких военных в Сирии, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией. Такое мнение высказал в среду журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обвинения госсекретаря США Майка Помпео о якобы причастности России к гибели турецких военных в Сирии голословны и являются очередной попыткой вбить клин между Москвой и Анкарой", - заявил Слуцкий.

По его словам, такие действия со стороны США не будут иметь успеха. Так, напоминает Слуцкий, переговоры российского и турецкого президентов, которые прошли ранее в Москве, доказали "конструктивный уровень диалога" между странами, а также "подтвердили необходимость сохранения астанинского формата по сирийскому урегулированию". "По-видимому, Вашингтон это не очень устраивает, поскольку на самом деле борьба с терроризмом в Сирии не является приоритетом американской политики. США даже на фоне мировой пандемии продолжают продвигать линию на установление собственной гегемонии и заниматься провокационными вбросами", - считает Слуцкий.

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник в ходе встречи с журналистами заявил, что Россия виновна в "убийстве десятков турецких военных" в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.