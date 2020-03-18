ЦИК рекомендовал избрать Юрия Ермолова главой Мосгоризбиркома

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду рекомендовала избрать заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова главой столичной избирательной комиссии.

"ЦИК решил предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Ермолова Юрия Алексеевича для избрания его на должность председателя Московской городской избирательной комиссии", - говорится в постановлении.

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил во вторник ТАСС, что покидает пост по состоянию здоровья. Он возглавлял комиссию с 1995 года.

Согласно законодательству, председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК.