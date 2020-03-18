{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК передал думский мандат Баталиной главе иркутского отделения "Единой России"

Сергей Сокол также возглавлял Законодательное собрание Иркутской области, 17 марта он подал в отставку в связи с переходом в Госдуму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России постановил передать вакантный депутатский мандат единоросса Ольги Баталиной, перешедшей на работу в правительство РФ, секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Единая Россия", Соколу Сергею Михайловичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Госдума 3 марта приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда. Баталина являлась депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Думе седьмого созыва (с 2016 года) она была членом этого комитета. Парламентарий также занимает должность заместителя секретаря генсовета "Единой России".

Сокол с сентября 2018 года возглавлял Законодательное собрание Иркутской области, во вторник он подал в отставку в связи с переходом в Госдуму.

Теги
РоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаИркутская областьСокол, Сергей Михайлович
Реклама на ТАСС
Памфилова допустила перенос голосования по Конституции в случае угрозы здоровью граждан
На данный момент голосование запланировано на 22 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС