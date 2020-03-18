ЦИК передал думский мандат Баталиной главе иркутского отделения "Единой России"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России постановил передать вакантный депутатский мандат единоросса Ольги Баталиной, перешедшей на работу в правительство РФ, секретарю регионального отделения "Единой России" в Иркутской области Сергею Соколу. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Единая Россия", Соколу Сергею Михайловичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Госдума 3 марта приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда. Баталина являлась депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Думе седьмого созыва (с 2016 года) она была членом этого комитета. Парламентарий также занимает должность заместителя секретаря генсовета "Единой России".

Сокол с сентября 2018 года возглавлял Законодательное собрание Иркутской области, во вторник он подал в отставку в связи с переходом в Госдуму.