Песков: Путин на основе выводов специалистов решит, проводить ли голосование 22 апреля

"Очевидно, что речь идет о неблагоприятном развитии ситуации, то есть если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, речи об этом идти не может, и тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование". По словам пресс-секретаря главы государства, на данный момент нет четких параметров, по которым можно было бы определить, считать ли ситуацию неблагоприятной.

"Здесь будет уже объективно оцениваться ситуация по мере ее развития", - сказал он. Песков подчеркнул, что "лично президент этого сделать не может и не должен этого делать". "Вы знаете, что работает штаб, работает координационная комиссия, там заняты и те, кто курирует медицинские ведомства", - сказал он. Отвечая на вопрос, за кем остается окончательное решение, Песков сообщил, что "окончательное решение, конечно, за президентом".

О поправках к конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании. Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.