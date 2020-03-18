Песков заявил, что опыт Франции по обеспечению общественного порядка не подходит для РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно ориентироваться на опыт Европы, в частности Франции, по достижению благосостояния населения, но опыт французских правоохранителей по поддержанию правопорядка в протестных ситуациях для РФ не подходит. Такое мнение он высказал журналистам.

"Одно дело, уровень жизни. Другое дело - общественный порядок. Как он обеспечивается? - сказал Песков. - Вот то, как он обеспечивался во время общественных беспорядков и фактически акций неповиновения представителями органов охраны правопорядка, как это было там, конечно, нам это не подходит, нам это не нравится".

Что касается уровня жизни, то Франция является страной, "которая достигла больших успехов в развитии общества, в развитии экономики", отметил Песков. "Конечно, там есть определенный опыт, там есть, чему поучиться, что мы и делаем", - заключил он.

Общественные беспорядки во Франции Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям. Также участники протестного движения высказывают недовольство планами властей провести пенсионную реформу, которая предполагает, в частности, отмену особых пенсионных тарифов для нескольких десятков категорий граждан.