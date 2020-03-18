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Распространение коронавируса нового типа
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Лавров: распространение коронавируса осложнило ситуацию в мире, но жизнь продолжается

Глава МИД перед началом переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто также заявил, Москва и Будапешт могут заключить долгосрочные соглашения в сферах экономики и энергетики

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Визит главы МИД Венгрии в Москву свидетельствует о том, что вопреки осложнению ситуации в мире на фоне распространения коронавирусной инфекции жизнь продолжается. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"В связи с коронавирусом в мире возникла сложная ситуация, но жизнь продолжается, - отметил он. - Мы ценим возможность обменяться мнениями о том, как обстоят дела в наших двусторонних отношениях в русле договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента РФ Владимира Путина в октябре прошлого года в Будапешт, и, безусловно, посмотреть на международную и региональную ситуацию в контексте последних событий".

Соглашения по экономике и энергетике

Москва и Будапешт могут заключить долгосрочные соглашения в сферах экономики и энергетики, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сотрудничество с Россией имеет непосредственное влияние на ежедневную жизнь людей в Венгрии, будь то экономическое или энергетическое сотрудничество. Сейчас мы находимся на той стадии, когда речь идет о заключении долгосрочных соглашений в обеих этих сферах. Я очень надеюсь на поддержку наших российских партнеров, которую мы получали до сих пор", - сказал венгерский министр.

Он подчеркнул, что Венгрия традиционно рассматривает Россию в качестве важного партнера. "Очевидно, что все препятствия, которые сейчас налицо, не освобождают нас от выполнения обязанностей, нацеленных на укрепление нашего взаимодействия в будущем", - отметил Сийярто.

Ранее в среду глава МИД Венгрии на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Николаем Федоровым заявил, что Будапешт рассчитывает договориться об увеличении объема поставок российского газа в будущем году.

Сохранение памятников Второй мировой войны

Сергей Лавров также сообщил, что обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто сотрудничество в военно-мемориальной сфере.

"Мы подробно обсудили наше сотрудничество в военно-мемориальной сфере, что мы считаем особенно важным в свете предстоящих мероприятий, которые посвящены 75-летию победы во Второй мировой войне", - сказал он по итогам переговоров с венгерским коллегой.

Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин, "за сохранение исторической памяти и против попыток фальсифицировать историю и международно-правовые итоги Второй мировой войны".

Права национальных меньшинств на Украине

Россия и Венгрия выступают за обеспечение образовательных, языковых и иных прав национальных меньшинств на Украине, заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, в том числе образовательные и языковые, - отметил он. - Этого требуют международные обязательства украинского государства, как, собственно, и конституция Украины".

Глава российского дипведомства подчеркнул, что Москва и Будапешт "привержены выполнению Минских договоренностей, которые были одобрены в Совете Безопасности ООН, и решениям, которые принимаются в рамках Контактной группы и в рамках "нормандской четверки".

Помощь христианам на Ближнем Востоке

Россия и Венгрия намерены активизировать усилия по оказанию помощи христианским общинам на Ближнем Востоке, заявил Сергей Лавров.

"Мы сегодня договорились активизировать усилия по реализации совместной инициативы, которая обсуждалась в ходе визита президент РФ Владимира Путина в Будапешт в октябре прошлого года, - отметил он. - Имею в виду оказание содействия христианским общинам, которые проживают в регионе Ближнего Востока".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что Москва и Будапешт занимают "близкие позиции по урегулированию различных кризисов на Ближнем Востоке и на севере Африки, включая сирийское урегулирование и ливийский кризис".

Возвращение граждан Венгрии из РФ

Граждане Венгрии, желающие вернуться на родину из России в связи с эпидемией коронавируса, могут воспользоваться регулярными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Будапешт, сообщил Петер Сийярто.

В своем вступительном слове Сийярто признал, что его встреча с российским коллегой прошла "в очень непростых условиях". "Сейчас не только Европа, но и весь мир, столкнулись и сражаются с проблемой коронавируса", - пояснил он.

"Среди массы негативных новостей, есть и хорошие: граждане Венгрии, которые хотели бы вернуться на родину из России, теперь смогут это сделать. Все необходимые транспортно-логистические возможности для этого предусмотрены, - подчеркнул глава МИД Венгрии. - Функционируют рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Будапештом, граждане Венгрии могут ими воспользоваться".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

В Венгрии 50 человек заразились коронавирусом, двое выздоровели, один умер. Правительство ввело чрезвычайное положение, а 16 марта анонсировало закрытие границ для иностранного пассажирского транспорта. Въезд будет разрешен только гражданам Венгрии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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