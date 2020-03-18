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Путин 19 марта встретится с Аксеновым и Развожаевым

Президент также планирует вручить госнаграды строителям Крымского моста и провести встречу с представителями общественности Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится 19 марта с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра (19 марта) тоже президент будет в Крыму, завтра он отдельно поработает с главами регионов, с Аксеновым и с Развожаевым", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что 18 марта Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста, а также проведет встречу с представителями общественности Крыма. Она состоится в Севастополе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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