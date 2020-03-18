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Лавров и Ван И обсудили подготовку к саммиту "пятерки" СБ ООН

Министр иностранных дел России и глава МИД КНР также высоко оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили в среду по телефону подготовку к саммиту лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были также затронуты вопросы деятельности Совета Безопасности ООН под председательством КНР, подготовки к проведению саммита постоянных членов СБ, развития взаимодействия в формате Россия - Индия - Китай", - указали в дипведомстве.

Борьба с пандемией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И высоко оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, дали высокую оценку двустороннему сотрудничеству в противодействии пандемии в духе российско-китайского стратегического партнерства", - указали в дипведомстве.

Министры также затронули "вопросы деятельности Совета Безопасности ООН под председательством КНР, подготовки к проведению саммита постоянных членов СБ, развития взаимодействия в формате Россия - Индия - Китай".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан И
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