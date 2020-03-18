Прием в консульском отделе посольства РФ в Словении приостановлен из-за коронавируса

ЛЮБЛЯНА, 18 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Словении временно приостанавливает прием граждан в связи с распространением коронавируса нового типа на территории республики. Об этом в среду сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Мы временно приостанавливаем процесс оказания консульских услуг непосредственно в здании отдела, но все желающие могут получить консультацию по телефону или посредством электронной почты, - отметили в посольстве. - Сроки действия экстренных мер пока не определены, также продолжает круглосуточно действовать номер экстренной связи для российских граждан".

Первый случай заражения новым коронавирусом в Словении был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 275. В минувшую субботу был зафиксирован первый летальный случай.

С понедельника по всей Словении полностью прекратилось движение общественного транспорта. Также закрылись все бары, рестораны и другие заведения. Исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, а также автозаправочных станций.